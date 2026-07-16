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Приволжская таможня пресекла ввоз 40 кг наркотического вещества из Турции

Приволжская электронная таможня пресекла ввоз 40 кг изолята каннабидиола — наркотического вещества, которое московская компания декларировала как сырье для производства косметики. Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Приволжская электронная таможня пресекла ввоз 40 кг изолята каннабидиола — наркотического вещества, которое московская компания декларировала как сырье для производства косметики. Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Декларант указал, что ввозимое из Турции вещество не содержит этилового спирта, наркотических или психотропных веществ, а также не является лекарственным средством или фармацевтической субстанцией. Однако экспертиза пробы товара показала, что в нем есть запрещенные вещества.

Компании отказали в выпуске товара, а материалы таможенной проверки были направлены в МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств по ст. 229.1 УК РФ.