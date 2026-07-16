Суд отказался передавать кладбище под Челябинском в муниципальную собственность

Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск прокуратуры, которая требовала расторгнуть договоры аренды земли и передать ООО «Преображенское кладбище» в муниципальную собственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В судебном заседании, состоявшемся 15 июля, объявлена резолютивная часть решения — в удовлетворении заявленных требований отказано», — прокомментировали в пресс-слудбе суда.
Напомним, надзорное ведомство настаивало на незаконности аренды участков под Челябинском, где производились захоронения.
По версии прокуратуры, деятельность ООО нарушала федеральный закон «О погребении и похоронном деле», согласно которому эти полномочия относятся исключительно к компетенции муниципалитетов. Кроме того, ведомство вменяло организации самовольный захват земель лесного фонда.
Там захоронено более 37 тыс. человек, включая не менее 650 участников СВО. Родственники погибших военнослужащих ранее обращались к президенту РФ и Генпрокурору с просьбой не допустить передачи объекта государству. Они выражали опасения, что смена владельца приведет к деградации «образцового места памяти» и возможным массовым перезахоронениям. В прокуратуре, в свою очередь, заверяли, что иск направлен лишь на устранение правовых нарушений и не затронет интересы граждан.
Преображенское кладбище организовано в 2002 году.