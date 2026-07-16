Суд отказался передавать кладбище под Челябинском в муниципальную собственность

Там захоронено более 37 тыс. человек, включая не менее 650 участников СВО. Родственники погибших военнослужащих ранее обращались к президенту РФ и Генпрокурору с просьбой не допустить передачи объекта государству. Они выражали опасения, что смена владельца приведет к деградации «образцового места памяти» и возможным массовым перезахоронениям. В прокуратуре, в свою очередь, заверяли, что иск направлен лишь на устранение правовых нарушений и не затронет интересы граждан.