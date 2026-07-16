Эксперт объяснила, чем опасен фастфуд при регулярном употреблении

Профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгения Ших в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что регулярное употребление фастфуда пять раз в неделю может привести к развитию скрытого голода и хронических заболеваний. В зоне риска, по словам специалиста, находятся сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, печень и зубы.
Как отметила заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, ключевое значение имеет выбор блюд. «Очень многое зависит от выбора блюд и их разнообразия. Но, как правило, выбирают гамбургеры, картофель фри, выпечку
Основная опасность такого рациона — развитие «скрытого голода»: при избытке калорий организм остро нуждается в незаменимых веществах — БЖУ, витаминах, минеральных веществах, пищевой клетчатке.
Помимо метаболических нарушений и ожирения, эксперт обратила внимание на стоматологические риски. Избыток сахара и углеводов в фастфуде, по ее словам, способствует развитию кариеса. Кроме того, Ших указала на возможность формирования зависимости от такой пищи.
«Это формирование “вредной привычки” на стыке физиологии и психологии. Причинами могут быть: недосып, длительные перерывы между приемами пищи, обезвоживание и скачки глюкозы, что усиливает желание быстро получить необходимые калории», — заявила специалист. Она также отметила, что стресс, раздражительность и доступность фастфуда подталкивают к выбору быстрого решения. «Если человек испытывает голод, мысли о еде переполняют мозг, следовательно, хочется прямо сейчас и что угодно, так как ощущение голода нарастает постепенно и пропадает после любой сытной еды», — резюмировала Ших.