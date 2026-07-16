Эксперт объяснила, чем опасен фастфуд при регулярном употреблении

«Это формирование “вредной привычки” на стыке физиологии и психологии. Причинами могут быть: недосып, длительные перерывы между приемами пищи, обезвоживание и скачки глюкозы, что усиливает желание быстро получить необходимые калории», — заявила специалист. Она также отметила, что стресс, раздражительность и доступность фастфуда подталкивают к выбору быстрого решения. «Если человек испытывает голод, мысли о еде переполняют мозг, следовательно, хочется прямо сейчас и что угодно, так как ощущение голода нарастает постепенно и пропадает после любой сытной еды», — резюмировала Ших.