Нижегородцам станет проще получить медсправку для спорта и ГТО

Новый порядок касается допусков к занятиям физкультурой, массовым и студенческим спортом, тренировкам, а также к сдаче нормативов ГТО. Если в ходе обследования терапевт определит у пациента 1-ю или 2-ю группу здоровья, он сразу сформирует медицинское заключение о допуске к занятиям спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.