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Нижегородцам станет проще получить медсправку для спорта и ГТО

Теперь документ будет загружаться в «Госуслуги» после диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области упростили порядок получения медицинских справок для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО. Документ будет формироваться автоматически по итогам диспансеризации или профилактического осмотра. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Новый порядок касается допусков к занятиям физкультурой, массовым и студенческим спортом, тренировкам, а также к сдаче нормативов ГТО. Если в ходе обследования терапевт определит у пациента 1-ю или 2-ю группу здоровья, он сразу сформирует медицинское заключение о допуске к занятиям спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.

Цифровая справка-допуск автоматически поступит нижегородцу в личный кабинет на портале «Госуслуги». Таким образом, бумажный документ больше не требуется, достаточно предъявить электронную версию.