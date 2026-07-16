Дело возбудили на владельца бара «Капибар» в Петербурге из-за жалобы посетителя

Дело возбудили в отношении владельца бара «Капибар» в Петербурге. Причиной стала жалоба одного из посетителей. По словам горожанина, во время сеансов «Капитерапии» посетители трогали капибар: чесали, гладили и кормили их. Такие действия нарушают правила содержания и демонстрации животных в развлекательных целях.