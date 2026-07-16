Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело возбудили на владельца бара «Капибар» в Петербурге из-за жалобы посетителя

Посетители трогали капибар: чесали, гладили и кормили их, что нельзя допускать.

Источник: Комсомольская правда

Дело возбудили в отношении владельца бара «Капибар» в Петербурге. Причиной стала жалоба одного из посетителей. По словам горожанина, во время сеансов «Капитерапии» посетители трогали капибар: чесали, гладили и кормили их. Такие действия нарушают правила содержания и демонстрации животных в развлекательных целях.

— Согласно установленным нормам, нельзя допускать прямой контакт посетителей с определенными видами животных. Капибары входят в их число, — пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Специалисты провели проверку и нашли нарушения.

На основании выявленных нарушений Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении против владельца бара.