В Приморье обновят дорогу к селу Светлогорье

Единственную дорогу, ведущую в село Светлогорье в Приморском крае, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты обновят участок протяженностью 5 километров. Там заменят асфальт, укрепят обочины, восстановят водоотвод, смонтируют дорожные знаки и нанесут разметку.
В Светлогорье проживают менее 1,5 тысячи человек. Для них эта дорога обеспечивает единственную транспортную связь с другими населенными пунктами. Ее обновление позволит сделать ежедневные поездки более безопасными, сократит время в пути. Кроме того, благодаря ремонту этой дороги повысится транспортная доступность села.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.