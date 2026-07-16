Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье обновят дорогу к селу Светлогорье

Специалисты отремонтируют ее участок протяженностью 5 км.

Единственную дорогу, ведущую в село Светлогорье в Приморском крае, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.

Специалисты обновят участок протяженностью 5 километров. Там заменят асфальт, укрепят обочины, восстановят водоотвод, смонтируют дорожные знаки и нанесут разметку.

В Светлогорье проживают менее 1,5 тысячи человек. Для них эта дорога обеспечивает единственную транспортную связь с другими населенными пунктами. Ее обновление позволит сделать ежедневные поездки более безопасными, сократит время в пути. Кроме того, благодаря ремонту этой дороги повысится транспортная доступность села.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.