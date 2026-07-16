В Приморье обновят дорогу к селу Светлогорье

В Светлогорье проживают менее 1,5 тысячи человек. Для них эта дорога обеспечивает единственную транспортную связь с другими населенными пунктами. Ее обновление позволит сделать ежедневные поездки более безопасными, сократит время в пути. Кроме того, благодаря ремонту этой дороги повысится транспортная доступность села.