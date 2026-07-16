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Власти Нижнекамска опровергли загрязнение реки Тунгуча

Власти подчеркивают, что находятся в постоянном контакте с надзорными органами Татарстана и призывают жителей доверять только официальной информации.

Источник: Аргументы и факты

В ответ на появившиеся в соцсетях сообщения жителей села Иштеряково о том, что река Тунгуча покрылась ядовитой пеной, исполком Нижнекамского района официально заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой БПЛА на Нижнекамский промышленный узел, завершены. Пожарная пена в реку не поступает и отсутствует в районе села Иштеряково», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, ранее жители села жаловались на химический запах, тошноту и гибель растений вдоль берегов. Однако официальная проверка не подтверждает факта загрязнения реки. Ситуация остаётся на контроле.

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