«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправилась в районы Хабаровского края

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешина стартовал пилотный проект «Рыбная автолавка». Инициатива призвана сделать свежую рыбу и рыбную продукцию доступнее для жителей отдаленных муниципальных районов. Первой точкой стал рынок в поселке Переяславка района имени Лазо. Автолавка сразу привлекла внимание местных жителей — всю продукцию раскупили за несколько часов. В ассортименте — кета, горбуша, навага, сельдь, камбала, минтай, судак, а также азиатская корюшка, икра минтая и натуральные консервы. Цены установлены по проекту «Доступная рыба» и ниже рыночных. Вся продукция, кроме судака, выловлена в Охотском море и Татарском проливе. «Мы взяли за основу опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные территории доставляли востребованные товары. Жителям районов, особенно пенсионерам, теперь не нужно ехать за доступной рыбой в Хабаровск — продукция местных производителей приезжает к ним сама», — отметила председатель Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова В течение лета автолавка посетит 9 муниципальных образований. Ближайшие точки — Вяземский район и Бикинский округ. Всего планируется реализовать не менее 100 тонн рыбы, добытой и переработанной в крае.