Фестиваль «Дворовый спорт. Перезагрузка» пройдет в поселке Горького (0+)

17 июля в 16:00 на площадке перед домом культуры поселка имени Горького (улица Жуковского, 4) состоится фестиваль «Дворовый спорт. Перезагрузка». Праздник соберет жителей разных возрастов, им предложат вспомнить дворовые игры: резиночка, классики, «Крокодил», рисование мелками, настольные игры и спортивный квест. "Здесь можно будет соревноваться, подсказывать друг другу, смеяться и наконец выяснить, кто ловчее: дети или.