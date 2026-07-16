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Фестиваль «Дворовый спорт. Перезагрузка» пройдет в поселке Горького (0+)

17 июля в 16:00 на площадке перед домом культуры поселка имени Горького (улица Жуковского, 4) состоится фестиваль «Дворовый спорт. Перезагрузка». Праздник соберет жителей разных возрастов, им предложат вспомнить дворовые игры: резиночка, классики, «Крокодил», рисование мелками, настольные игры и спортивный квест. "Здесь можно будет соревноваться, подсказывать друг другу, смеяться и наконец выяснить, кто ловчее: дети или.

17 июля в 16:00 на площадке перед домом культуры поселка имени Горького (улица Жуковского, 4) состоится фестиваль «Дворовый спорт. Перезагрузка». Праздник соберет жителей разных возрастов, им предложат вспомнить дворовые игры: резиночка, классики, «Крокодил», рисование мелками, настольные игры и спортивный квест. «Здесь можно будет соревноваться, подсказывать друг другу, смеяться и наконец выяснить, кто ловчее: дети или взрослые», — рассказал директор Дома культуры поселка имени Горького Артем Оспанов. Главной локацией станет «ДАРмарка» — площадка обмена вещами. Вход свободный.