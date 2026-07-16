В Вятском Хабаровского края почтили память бойцов 88-й стрелковой бригады

— Плечом к плечу с советскими офицерами и солдатами сражались китайские товарищи. Лучшим примером общей борьбы против японского милитаризма является уникальное интернациональное воинское соединение — 88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта. Немногие войсковые соединения могут похвастать такой судьбой и значимостью, немногие воинские соединения удостоены получить именное Знамя. Сегодня его знаменосцы — это потомки бойцов и офицеров бригады. Благодарю вас, уважаемые сыны и внуки бойцов, за крепкую память и дружбу наших народов! — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.