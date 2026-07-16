В Вятском Хабаровского края почтили память бойцов 88-й стрелковой бригады

В селе Вятское Хабаровского края прошла церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады 2-го Дальневосточного фронта. Памятник в честь советских, китайских и корейских воинов стал единственным в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участниками церемонии выступили руководители Хабаровского района и Елабужского сельского поселения. Китайскую сторону представил Генеральный консул КНР в г. Хабаровске Цзян Сяоян.
Память бойцов почтила и делегация КНР под руководством и. о. директора Департамента по увековечиванию памяти павших героев Министерства по делам отставных военнослужащих КНР Ли Цзиньсяня. В ее состав вошли потомки китайских воинов, прибывшие в Хабаровск с 13 по 15 июля.
— Плечом к плечу с советскими офицерами и солдатами сражались китайские товарищи. Лучшим примером общей борьбы против японского милитаризма является уникальное интернациональное воинское соединение — 88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта. Немногие войсковые соединения могут похвастать такой судьбой и значимостью, немногие воинские соединения удостоены получить именное Знамя. Сегодня его знаменосцы — это потомки бойцов и офицеров бригады. Благодарю вас, уважаемые сыны и внуки бойцов, за крепкую память и дружбу наших народов! — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
Событие состоялось в рамках очередного раунда российско-китайских межмидовских консультаций по вопросам сохранения памяти о совместной борьбе против милитаристской Японии во Второй мировой войне. По итогам визита китайская сторона выразила благодарность властям региона за бережное отношение к памяти о подвиге интернациональных бойцов, участвовавших в разгроме нацизма.