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Под Ростовом семь авто сгорели на стоянке с нелегальным бензином

В Неклиновском районе Ростовской области семь автомобилей сгорели в результате пожара на стоянке. Как.

В Неклиновском районе Ростовской области семь автомобилей сгорели в результате пожара на стоянке. Как передает Привет-Ростов, предполагаемой причиной пожара могла стать незаконная продажа бензина.

Известно, что на территории стоянки находились емкости с бензином, которые загорелись. Огонь быстро распространился на припаркованные рядом автомобили.

В результате происшествия полностью сгорели семь транспортных средств. Предполагаемый виновник случившегося получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС России.

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