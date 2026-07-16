Почему в жару остаются следы от носков на ногах, объяснила врач Павлова

Летом у волгоградцев на ногах появляются следы от носков, кольца становятся тесными, а обувь начинает натирать. Многие задаются вопросом — как от этого избавиться?
Об этом в своем канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, в жару чаще возникают именно отеки, а не резкий набор веса. При жаркой погоде организм расширяет сосуды, чтобы отдавать больше тепла через кожу.
Часть жидкости выходит из сосудов в ткани, особенно в области стоп и голеней, где ей сложнее вернуться обратно. Отсюда — следы от носков, тесная обувь, потливость стоп и тугое кольцо на пальце.
Уменьшить отеки помогают простые шаги: двигаться каждый час хотя бы несколько минут, пить достаточно воды, следить за количеством соли и давать ногам отдых с приподнятым положением вечером.
Самостоятельно принимать мочегонные препараты не стоит — они не убирают причину и могут нарушить баланс жидкости и солей.
Обратиться к врачу нужно, если отекла только одна нога, в области отека есть боль, покраснение или жар, появилась одышка или боль в груди, а отеки стали постоянными и не проходят только летом.
В остальных случаях достаточно скорректировать питание и режим движения.
Ранее врачи дали советы, как пить кефир, чтобы он не навредил.