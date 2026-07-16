Пересадка органов в Хабаровском крае стала доступнее

Ключевым изменением текущего года стало оказание трансплантологических услуг по полису ОМС — ранее такие вмешательства проводились только по федеральным квотам. Мера направлена на повышение доступности высокотехнологичной помощи и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Отдельное внимание уделено обеспечению доступа к трансплантации для жителей отдалённых территорий — в том числе пациентов из Комсомольска на Амуре и ЕАО.