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День металлурга 2026 в Саяногорске. Полная программа мероприятий на 18 июля

Город металлургов 18 июля отметит и свой день рождения.

В субботу, 18 июля 2026 года, город металлургов Саяногорск объединит два главных праздника — профессиональный день работников металлургической отрасли и День города. Масштабное торжество развернется с полудня до позднего вечера. Ожидается, что мероприятие соберет около 15 000 человек.

На krsk.aif.ru публикуем полную программу мероприятий на День металлурга 2026.

«Саяногорский Арбат»: торговля, спорт и творчество (с 12:00).

Дневная часть праздника начнется ровно в 12:00. В центре города откроется пешеходная зона «Саяногорский Арбат». Стоит учесть, что в 2026 году она будет укороченной: праздничная ярмарка займет участок улицы Ленина от перекрестка с кольцом (в районе Саяногорского городского узла электрической связи) до пересечения с улицей Дорожной.

На этой территории для горожан и гостей города будут работать:

торговые ряды;

аттракционы для детей;

творческие площадки местных коллективов;

спартакиада, приуроченная ко Дню города и Дню металлурга 2026.

Семейный фестиваль «Будущее здесь» (14:00−19:00).

Для семей с детьми подготовили отдельную развлекательную программу. С 14:00 до 19:00 площадь у Дворца культуры «Визит» превратится в интерактивную зону фестиваля «Будущее здесь». Организаторы обещают насыщенный досуг: активные игры, тематические мастер-классы, разнообразные конкурсы. За проявленную активность участников ждут призы и подарки.

Звезды большой сцены на стадионе «Строитель» (18:00−23:00).

Кульминацией двойного праздника станет вечерний концерт. Он стартует в 18:00 на главной площадке города — стадионе «Строитель», а завершится грандиозным шоу в 23:00. Специально для саяногорцев и гостей республики свое творчество представят звезды российской эстрады и коллективы из Хакасии. Хедлайнерами заявлены популярные исполнители Galibri$Mavik (Галибри и Мавик), Bearwulf (Бирвульф), DJ VINI (Диджей Вини) и Ив Набиев.

Важные нюансы празднования Дня металлурга 2026.

Жителям стоит обратить внимание на несколько организационных моментов.

Традиционного фейерверка в этом году снова не будет. Но организаторы пообещали мультимедийное шоу.

Транспортные ограничения. Из-за перекрытия центральных улиц движение автотранспорта будет полностью прекращено 18 июля с 12:00 до 23:00. Под ограничения попадут улица Ленина (от пересечения с улицей 30 лет КрасноярскГЭСстроя до перекрёстка с улицей Дорожная) и участок межквартального проезда по улице 30 лет КрасноярскГЭСстроя — до спуска к стадиону «Строитель». Автомобилистам рекомендуется заранее планировать объездные маршруты или пользоваться общественным транспортом.

Напомним, опубликована программа празднования Дня металлурга 2026 в Красноярске.