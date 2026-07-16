День металлурга 2026 в Саяногорске. Полная программа мероприятий на 18 июля

Транспортные ограничения. Из-за перекрытия центральных улиц движение автотранспорта будет полностью прекращено 18 июля с 12:00 до 23:00. Под ограничения попадут улица Ленина (от пересечения с улицей 30 лет КрасноярскГЭСстроя до перекрёстка с улицей Дорожная) и участок межквартального проезда по улице 30 лет КрасноярскГЭСстроя — до спуска к стадиону «Строитель». Автомобилистам рекомендуется заранее планировать объездные маршруты или пользоваться общественным транспортом.