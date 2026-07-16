День металлурга 2026 в Саяногорске. Полная программа мероприятий на 18 июля

В субботу, 18 июля 2026 года, город металлургов Саяногорск объединит два главных праздника — профессиональный день работников металлургической отрасли и День города. Масштабное торжество развернется с полудня до позднего вечера. Ожидается, что мероприятие соберет около 15 000 человек.
На krsk.aif.ru публикуем полную программу мероприятий на День металлурга 2026.
«Саяногорский Арбат»: торговля, спорт и творчество (с 12:00).
Дневная часть праздника начнется ровно в 12:00. В центре города откроется пешеходная зона «Саяногорский Арбат». Стоит учесть, что в 2026 году она будет укороченной: праздничная ярмарка займет участок улицы Ленина от перекрестка с кольцом (в районе Саяногорского городского узла электрической связи) до пересечения с улицей Дорожной.
На этой территории для горожан и гостей города будут работать:
торговые ряды;
аттракционы для детей;
творческие площадки местных коллективов;
спартакиада, приуроченная ко Дню города и Дню металлурга 2026.
Семейный фестиваль «Будущее здесь» (14:00−19:00).
Для семей с детьми подготовили отдельную развлекательную программу. С 14:00 до 19:00 площадь у Дворца культуры «Визит» превратится в интерактивную зону фестиваля «Будущее здесь». Организаторы обещают насыщенный досуг: активные игры, тематические мастер-классы, разнообразные конкурсы. За проявленную активность участников ждут призы и подарки.
Звезды большой сцены на стадионе «Строитель» (18:00−23:00).
Кульминацией двойного праздника станет вечерний концерт. Он стартует в 18:00 на главной площадке города — стадионе «Строитель», а завершится грандиозным шоу в 23:00. Специально для саяногорцев и гостей республики свое творчество представят звезды российской эстрады и коллективы из Хакасии. Хедлайнерами заявлены популярные исполнители Galibri$Mavik (Галибри и Мавик), Bearwulf (Бирвульф), DJ VINI (Диджей Вини) и Ив Набиев.
Важные нюансы празднования Дня металлурга 2026.
Жителям стоит обратить внимание на несколько организационных моментов.
Традиционного фейерверка в этом году снова не будет. Но организаторы пообещали мультимедийное шоу.
Транспортные ограничения. Из-за перекрытия центральных улиц движение автотранспорта будет полностью прекращено 18 июля с 12:00 до 23:00. Под ограничения попадут улица Ленина (от пересечения с улицей 30 лет КрасноярскГЭСстроя до перекрёстка с улицей Дорожная) и участок межквартального проезда по улице 30 лет КрасноярскГЭСстроя — до спуска к стадиону «Строитель». Автомобилистам рекомендуется заранее планировать объездные маршруты или пользоваться общественным транспортом.
Напомним, опубликована программа празднования Дня металлурга 2026 в Красноярске.