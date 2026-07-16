Обошла Третьяка. История вратаря Дарьи Гредзен, пробившейся в топ-лигу

Дарья Гредзен — единственная россиянка, выбранная на драфте американской профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Это ежегодное мероприятие, в процессе которого клубы закрепляют за собой права на молодых хоккеистов.
Впрочем, творить историю для сибирячки — дело привычное. В 2022 году на Играх в Пекине она побила рекорд самого Владислава Третьяка, став в 17 лет самым юным вратарём-дебютантом в истории отечественного хоккея на Олимпиадах. О своем пути в этом непростом спорте Дарья Гредзен рассказала krsk.aif.ru.
Билет в одну из лучших лиг мира.
Сейчас Дарье Гредзен 22 года. Она родилась в Новосибирске, затем переехала в Барнаул. Мечта играть за океаном жила в девушке давно. Последние два года, выступая в России за красноярскую «Бирюсу», она целенаправленно готовилась к переменам. Заявку на драфт подавала через агента. Клубы НХЛ и PWHL известны своим подходом к выбору игроков — им важна не только статистика, но и психология.
«Менеджерам было интересно узнать, что я вообще за человек, — рассказывает Даша. — Они звонили, чтобы просто познакомиться, поговорить, увидеть, что я живая, умею общаться, что со мной всё в порядке. Видео с игр они и так могут посмотреть, но им важно понимать, кого они зовут в команду».
В день драфта из более чем 250 кандидаток менеджеры двенадцати команд по очереди выбирали лучших. Имя Дарьи прозвучало со сцены. Ее пригласили в команду «Миннесота Фрост». Однако эйфорию от новости сибирячка воспринимает с холодной головой — сказывается вратарская выдержка.
«Конечно, я была очень рада. Но выбрали — это хорошо, а гарантий пока нет. Нужно сделать визу, добраться туда, а потом еще и доказать, что ты стоишь этого места. Пока я не приеду и мне не скажут: “Всё, ты с нами, мы видим в тебе хорошего вратаря”, я не успокоюсь», — рассуждает спортсменка. Подготовка за океаном начнется в ноябре, а до этого времени Даша успела закрыть важный гештальт на родине — защитила диплом в Красноярском государственном педагогическом университете.
«Мама, я с ними играть не буду!».
История Дарьи в хоккее началась совершенно нетипично. В детстве она часто ездила с родителями на тренировки старшего брата. Видя красивую форму, клюшки и лед, маленькая Даша недолго думая заявила: «Я тоже пойду!».
На удивление, родители не стали отговаривать дочь и предлагать фигурное катание или гимнастику. Нашли форму — и отдали на лед. До 15 лет Даша играла исключительно в командах с мальчиками. Женский детский хоккей в Сибири тогда был совсем не развит.
«Когда я была совсем маленькой, пацаны иногда говорили: “Вот, с нами баба играет”. Меня это жутко обижало, — со смехом вспоминает девушка. — Был момент, когда я заявила маме, что больше туда не пойду, потому что надо мной издеваются. Мы пошли на большой теннис. Меня хватило ровно на неделю. Я всё равно ходила смотреть на хоккейные тренировки, а потом вернулась на лед и больше никогда не думала всё бросить».
Вратарем она стала примерно в 6−7 лет. Первый тренер Евгений Сырцев, видимо, разглядев в девчонке железный характер, предложил родителям попробовать её в воротах. На следующую тренировку Даша пришла, а ее уже ждала вратарская экипировка.
Спорт выковал характер.
В хоккее говорят, что вратари — это отдельный мир. У них свои тренировки, своя разминка и свой, понятный только им, уровень ответственности. Эта колоссальная психологическая нагрузка выковала из Дарьи человека с железобетонными нервами.
«Мне очень нравится мой характер, который воспитал хоккей. По сравнению с тем, что происходит на льду, в обычной жизни у меня как будто вообще нет проблем, — делится Даша. — Когда по твоим воротам бросают, время тикает, трибуны давят, и ты понимаешь, что на тебе висит вся команда, а то и вся страна — это невероятная закалка. Тебе нужно переступать через себя. Если пропустила шайбу — мгновенно выкидываешь это из головы, потому что игра продолжается, и сейчас некогда стоять и переживать».
Внешне Дарья кажется абсолютно невозмутимой, хотя сама признается, что внутри порой испытывает сложные эмоции. Просто она научилась их мастерски контролировать.
Проснуться знаменитой.
В 2022 году в 17 лет Дарья Гредзен отправилась на зимние Олимпийские игры в Пекин в составе национальной сборной России. Интересно, что за три года до этого, будучи 14-летним подростком, она написала в личном дневнике: «Когда мне будет 17 лет, будет Олимпиада, и я на нее поеду». Цель была поставлена — цель была достигнута.
Олимпиада в Пекине проходила в условиях жестких ковидных ограничений. Спортсменки сидели на строгом карантине в квартирах, не видели болельщиков и не могли гулять по Олимпийской деревне. Но когда Даша вышла на лед против сборной США, масштаб события накрыл ее с головой.
Она спасла свои ворота 19 раз. Выйдя на лед, Дарья побила рекорд легендарного Владислава Третьяка, став самым юным вратарем-дебютантом в истории отечественного хоккея на Олимпийских играх. По итогам матча Олимпийский комитет России назвал 17-летнюю сибирячку «Героем дня» наравне с медалистами.
«Я выхожу и первые минуты чувствую себя так, будто вообще никогда в хоккей не играла. Ноги разъезжаются, дикое волнение. И тут первый бросок… Я даже не поняла, где шайба. Думаю: “Господи, только не в воротах!”. Слышу свисток, понимаю, что поймала. И всё, выдохнула, поверила в себя и начала просто играть, — вспоминает Гредзен. — А после игры я зашла в телефон, а он просто разрывается. Писали все: от родителей до одноклассников из самой первой школы. Это было безумно приятно».
Сегодня Дарья Гредзен не теряет надежды снова надеть форму с гербом страны на Олимпийских играх. «Это больная тема. Олимпиада бывает раз в четыре года, и пропускать ее очень тяжело. Если нас когда-нибудь допустят, я сделаю всё, чтобы туда поехать», — твердо говорит она.
Кстати, 7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о возобновлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и дал рекомендацию об отмене всех ограничительных мер в отношении спортсменов из РФ.
Впереди у Дарьи новый, сложнейший этап — переезд в США, адаптация в Миннесоте и матчи в сильнейшей женской лиге планеты. И почему-то нет сомнений: девушка, которая в детстве не сдалась перед насмешками мальчишек и выстояла на Олимпиаде, точно сможет защитить свои ворота и на другом континенте.
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