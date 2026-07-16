Обошла Третьяка. История вратаря Дарьи Гредзен, пробившейся в топ-лигу

«Конечно, я была очень рада. Но выбрали — это хорошо, а гарантий пока нет. Нужно сделать визу, добраться туда, а потом еще и доказать, что ты стоишь этого места. Пока я не приеду и мне не скажут: “Всё, ты с нами, мы видим в тебе хорошего вратаря”, я не успокоюсь», — рассуждает спортсменка. Подготовка за океаном начнется в ноябре, а до этого времени Даша успела закрыть важный гештальт на родине — защитила диплом в Красноярском государственном педагогическом университете.