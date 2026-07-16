Волжане жалуются на свалки у домов и на детских площадках

Так, у дома в 17-м микрорайоне у дома на улице Александрова, 25, долгое время не вывозят складированные спиленные ветки деревьев и крупногабаритный мусор. А у дома на улице Карбышева, 59, пакетами с отходами завалили песочницу на детской площадке. Горожане требуют привести территории у МКД в порядок. Особенно, если речь идёт о месте, где должны проводить в безопасности время дети — это не место для отходов.