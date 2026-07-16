Волжане жалуются на свалки у домов и на детских площадках

Жители города Волжского жалуются: город обрастает свалками.
Так, у дома в 17-м микрорайоне у дома на улице Александрова, 25, долгое время не вывозят складированные спиленные ветки деревьев и крупногабаритный мусор. А у дома на улице Карбышева, 59, пакетами с отходами завалили песочницу на детской площадке. Горожане требуют привести территории у МКД в порядок. Особенно, если речь идёт о месте, где должны проводить в безопасности время дети — это не место для отходов.
Подключившиеся к обсуждению земляки интересуются: а кто должен убирать за теми, кто не может донести пакет с мусором до контейнерной площадки?
В администрации Волжского подтверждают: в 2025 году на территории города ликвидировали 16,8 тысячи кубометров несанкционированных свалок.
«Для оперативного выявления и устранения подобных фактов в администрации города работает телефон горячей линии. Сообщить о случаях несанкционированного размещения отходов можно по номеру 8−927−068−60−85», — уточняют в мэрии.
Звонить можно с будни с 9:00 до 17:00.
Ранее сообщалось, что в Волгограде «МСУ-1» выплатило 1,1 млн рублей за свалку отходов.