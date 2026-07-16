Тайный сад откроется в «Заповедных кварталах» Нижнего Новгорода 18 июля

В 15:30 начнётся гастрономическая программа «История пикника» (6+) с Ксенией Баздеровой — лекция о том, как в XIX веке устраивали загородные обеды и чаепития. Участие по регистрации на сайте «Заповедных кварталов». С 17:00 до 18:00 в саду организуют усадебные игры: крокет, серсо и другие развлечения, популярные у горожан столетие назад.