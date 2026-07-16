В Зеленогорске раскрыли серию краж из подъездов и пунктов выдачи (видео)

«В ночь на 18 июня один из фигурантов проник в подсобное помещение дома на улице Мира и похитил велосипед стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Затем на этом велосипеде он добрался до пункта выдачи заказов на улице Энергетиков. Оттуда были похищены регистратор с жестким диском и автомобильные динамики. Ущерб по этому эпизоду составил свыше 15,5 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД.