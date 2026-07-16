В Зеленогорске раскрыли серию краж из подъездов и пунктов выдачи (видео)

В Красноярском крае полицейские установили двух местных жителей, которых подозревают в серии краж из подъездов, пунктов выдачи заказов и торговых павильонов. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным МВД, к преступлениям причастны 32-летний и 27-летний мужчины. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
«В ночь на 18 июня один из фигурантов проник в подсобное помещение дома на улице Мира и похитил велосипед стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Затем на этом велосипеде он добрался до пункта выдачи заказов на улице Энергетиков. Оттуда были похищены регистратор с жестким диском и автомобильные динамики. Ущерб по этому эпизоду составил свыше 15,5 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД.
Возбуждены уголовные дела о краже. Подозреваемым избрали подписку о невыезде. Следователи проверяют их возможную причастность к другим преступлениям.