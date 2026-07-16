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Развитие туризма в Хабаровском крае отметили на федеральном уровне

Начальник отдела медиасопровождения Туристского информационного центра Хабаровского края Ксения Кузнецова удостоена Почетной грамоты главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова. Награда вручена за значительный вклад в развитие Дальнего Востока и помощь в решении задач министерства. На аппаратном совещании в правительстве края ее лично вручил губернатор Дмитрий Демешин. "Получение такой высокой награды — это не просто признание наших.

Начальник отдела медиасопровождения Туристского информационного центра Хабаровского края Ксения Кузнецова удостоена Почетной грамоты главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова. Награда вручена за значительный вклад в развитие Дальнего Востока и помощь в решении задач министерства. На аппаратном совещании в правительстве края ее лично вручил губернатор Дмитрий Демешин. «Получение такой высокой награды — это не просто признание наших усилий, но и огромная ответственность. Она открывает перед нами новые возможности. Наша задача — продолжать представлять регион на самом высоком уровне», — отметила Ксения. Одним из направлений работы, отмеченных наградой, стало продвижение Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Также Туристский информационный центр системно организует пресс-туры для журналистов и блогеров, развивает информационные проекты о достопримечательностях и поддерживает участие региона в федеральных инициативах.