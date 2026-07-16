В городе Белогорске оборудуют новую спортивную площадку

«В этом году мы планируем открыть три такие площадки: в Белогорске, Тынде и Усть-Ивановке. Кроме этого, также по проекту “Бизнес-спринт. Я выбираю спорт” у нас подходят к завершению работы по созданию модульного зала в Завитинске. Надеемся, что в этом году он уже примет спортсменов на тренировки по игровым видам спорта», — рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.