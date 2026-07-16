В городе Белогорске оборудуют новую спортивную площадку

Новую спортивную площадку оборудуют на территории школы № 5 в городе Белогорске в Амурской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
В прошлом году специалисты подготовили бетонное основание, а в этом установили уличные тренажеры. На них нанесли QR-коды, отсканировав которые можно узнать, какие группы мышц развивает оборудование и как правильно на нем работать. Для удобства пользователей на площадке будет бесплатный Wi-Fi.
Рабочим осталось уложить на площадке прорезиненное покрытие, а также завершить настройку доступа к интернету. Планируется, что данный спортобъект откроется в конце августа. Заниматься на площадке во внеурочное время смогут все желающие.
«В этом году мы планируем открыть три такие площадки: в Белогорске, Тынде и Усть-Ивановке. Кроме этого, также по проекту “Бизнес-спринт. Я выбираю спорт” у нас подходят к завершению работы по созданию модульного зала в Завитинске. Надеемся, что в этом году он уже примет спортсменов на тренировки по игровым видам спорта», — рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.