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70 незаконных гаражей снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Основная часть объектов — 69 кирпичных гаражей — расположена в посёлке Мостоотряд, за домом № 28.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода ликвидируют ряд самовольных построек — под снос попадут 70 гаражей. Соответствующие решения закреплены в двух постановлениях городской администрации.

Основная часть объектов — 69 кирпичных гаражей — расположена в посёлке Мостоотряд, за домом № 28. Владельцам предписано самостоятельно демонтировать строения. Крайний срок выполнения работ — шесть месяцев с даты принятия постановления (отсчёт ведётся с 10 июля). Ещё один кирпичный гараж подлежит сносу на проспекте Кирова, вблизи дома № 10.

Кроме того, в перечень объектов под демонтаж включена полуразрушенная кирпичная постройка на улице Дуденевской — между домами № 1 и № 3. На проведение необходимых мероприятий также отведено полгода.

Ранее незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде.