Будущим новостройкам у хоккейной академии «Авангард» утвердили документацию

Проектная документация на первые многоэтажные дома и подземный паркинг в микрорайоне «Академический», который должен появиться неподалёку от хоккейной академии «Авангард», успешно прошла государственную экспертизу.
Как сообщает РИА «Омск-информ», подготовка площадки стартовала весной. В апреле компания «Новострой КПД “Академический”» получила разрешение на вырубку самосевных деревьев и кустарников, чтобы расчистить участок под фундамент.
Возведение жилых домов в этом микрорайоне изначально планировалось начать ещё в 2014 году. Предполагалось построить два 22-этажных дома на 777 квартир: первую очередь сдать в 2016-м, а полностью завершить объект к 2021 году.
Изначально застройкой занималась «Восточно-Сибирская строительная компания», аффилированная с холдингом «СУ-155». Однако после банкротства холдинга работы были заморожены. ООО «Новострой КПД “Академический”» стало правопреемником ВССК по аренде участка и обязательствам перед дольщиками.