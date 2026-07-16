В Wink вышли все серии сериала «После Фишера. Инквизитор» с Юлией Снигирь и Александром Петровым

Умай, конечно, не Твин-Пикс, но его то и дело затягивает похожим сомнамбулизмом, да и административный округ будто бы тот же, поэтому несколько эксплуатационный характер всего этого антуража, пожалуй, можно простить создателям, которым в целом свойственна некоторая хтонизация так называемой глубинки. Тем более что Алтай в «Инквизиторе» не то, чем кажется, — и вообще снимался в той же Абхазии, где проходили съемки предыдущего сезона «Фишера» (а его постановщик Александр Цой, есть ощущение, просто не смог — или не захотел — уехать, поэтому остался в сериале в качестве актера).