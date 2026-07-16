В деле бывшего замглавы Тамбовщины фигурируют субсидии ГК «Русагро» на 9 млрд

Сергею Иванову обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, Вадиму Мошковичу — по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Также основателю «Русагро» и бывшему гендиректору компании Максиму Басову вменяется мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Накануне Замоскворецкий райсуд Москвы начал рассмотрение их дел — в ходе первого заседания никто из фигурантов не признал свою вину.