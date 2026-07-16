СНТ в Воронежской области задолжали энергетикам свыше 16 млн рублей

При этом не всегда долги возникают из-за хронических неплательщиков среди собственников — причина может заключаться в проблемах организации работы самого товарищества. В таких случаях энергетики рекомендуют переходить на прямые договоры. На сегодняшний день уже 9 СНТ региона перешли на такую систему расчетов.