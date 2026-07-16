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СНТ в Воронежской области задолжали энергетикам свыше 16 млн рублей

Лидером антирейтинга стало СНТ «Южный» в Воронеже с долгом свыше 1,97 млн руб.

Источник: АиФ Воронеж

Просроченная задолженность садоводческих товариществ перед «ТНС энерго Воронеж» превысила 16 млн рублей. Лидером антирейтинга стало СНТ «Южный» в Воронеже с долгом свыше 1,97 млн руб. Также в списке крупных должников — СТСН «Лесная поляна» (1,88 млн руб.) и СНТ «Домостроитель-1» (более 1,6 млн руб.).

«Уровень оплат у садовых товариществ в среднем значительно отстаёт от платежной дисциплины населения, которое рассчитывается напрямую с гарантирующим поставщиком. А некоторые СНТ региона платят ещё хуже — их фактические платежи едва дотягивают до половины от месячного объёма потребления», — отметил директор департамента управления реализацией Роман Иванов.

При этом не всегда долги возникают из-за хронических неплательщиков среди собственников — причина может заключаться в проблемах организации работы самого товарищества. В таких случаях энергетики рекомендуют переходить на прямые договоры. На сегодняшний день уже 9 СНТ региона перешли на такую систему расчетов.

Есть и образцовые товарищества, полностью оплачивающие потребление без нарушений: СНТ «Крона», СТН «Дорожник» и СНТСН «Осень».

В «ТНС энерго Воронеж» подчеркнули, что работа с должниками будет продолжена в досудебном и судебном порядке, а садоводам рекомендовано активнее переходить на прямые расчёты, чтобы избежать отключений и переплат за чужие долги.

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