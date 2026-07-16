В прикамском селе восстановлено электроснабжение после паводка

Как следует из сообщения, над устранением последствий паводка работали две бригады Чусовских электрических сетей и специальная техника. В частности, в ходе работ установлены шесть новых опор линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, выправлены девять существующих опор, смонтировано около 1,2 км проводов и проверена работоспособность оборудования трансформаторных подстанций, находившихся в зоне подтопления. В результате работ электроснабжение населенного пункта восстановлено.