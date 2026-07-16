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Хабаровские спасатели стали бронзовыми призерами Дальнего Востока по легкой атлетике

5 июля на стадионе «Амур» в Благовещенске прошли ежегодные межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди сотрудников МЧС России. В них приняли участие команды со всего Дальнего Востока. В забеге на 1 километр среди женщин (18−35 лет) спортсменка из Хабаровского края Алина Крутская показала впечатляющий результат и уступила победительнице лишь доли секунды, завоевав серебро. В беге.

5 июля на стадионе «Амур» в Благовещенске прошли ежегодные межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди сотрудников МЧС России. В них приняли участие команды со всего Дальнего Востока. В забеге на 1 километр среди женщин (18−35 лет) спортсменка из Хабаровского края Алина Крутская показала впечатляющий результат и уступила победительнице лишь доли секунды, завоевав серебро. В беге на 3000 метров у мужчин отличился сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Юрий Голубых — он уверенно финишировал вторым, принеся команде еще одну серебряную медаль. По итогам всех забегов в общекомандном зачете сборная Хабаровского края заняла почетное третье место, уступив лишь командам Амурской области и Приморского края. Источник: МЧС России по Хабаровскому краю.

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