Врачи сохранили калининградцу палец после тяжелой производственной травмы

«Во время реабилитации мне говорили, что после таких травм палец часто остается неподвижным, а у меня он сгибается, работает. Конечно, впереди еще восстановление, но я уже могу выполнять домашние дела, играть в приставку и совсем скоро выйду на работу», — говорит пациент.