Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи сохранили калининградцу палец после тяжелой производственной травмы

Сложную операцию провели в БСМП Калининграда впервые.

Источник: Комсомольская правда

Врачи сохранили калининградцу палец после тяжелой производственной травмы — уникальную реконструктивную операцию травматологи БСМП выполнили впервые. Историю рассказали в медучреждении.

25-летний Денис оказался в больнице после травмы на работе с практически полностью утраченными мягкими тканями и сухожилиями большого пальца правой кисти. Медики сразу сказали, что постараются сохранить палец.

Оперировали в два этапа, успешно завершили реконструкцию. Полное лечение и восстановление заняли около трех месяцев.

Палец в очень хорошем состоянии, функция его восстановлена примерно на 85−90%. Сегодня Денис постепенно возвращается к привычной жизни.

«Во время реабилитации мне говорили, что после таких травм палец часто остается неподвижным, а у меня он сгибается, работает. Конечно, впереди еще восстановление, но я уже могу выполнять домашние дела, играть в приставку и совсем скоро выйду на работу», — говорит пациент.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше