В Краснодаре 16 июля бензин можно купить на 69 АЗС

По состоянию на утро 16 июля в Краснодаре работают 69 автозаправочных станций, сообщает МЦУ города.
По информации городской администрации, в наличии бензин АИ-92 есть на 51 АЗС, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на 12, дизельное топливо — на 61 автозаправке.
На части АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей. Еще 34 автозаправочные станции временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В администрации Краснодара призвали жителей не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на работающие АЗС и обеспечить доступность горючего для всех водителей.
Напомним, полицейские выявили незаконную деятельность директора и сотрудника компании, торговавшей дизелем в станице Динской. В ходе оперативных мероприятий правоохранители нашли переоборудованную «Газель». В кузове автомобиля оказались три емкости с топливом общим объемом 1200 литров.