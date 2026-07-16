Суд оштрафовал нижегородскую компанию за загрязнение почв

Ранее, в 2025 году, в ходе плановой проверки полигона для захоронения ТБО и первичной сортировки отходов в Богородском районе было выявлено негативное влияние объекта на почву. Экспертиза зафиксировала превышение нормативов по нефтепродуктам, мышьяку, свинцу, нитратам, фосфатам и другим загрязняющим веществам. По итогам инспекции юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.