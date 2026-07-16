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Суд оштрафовал нижегородскую компанию за загрязнение почв

Канавинский районный суд оставил в силе штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение требований Земельного кодекса РФ в Богородском районе.

Канавинский районный суд поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, признав ООО «ОРБ Нижний» виновным в нарушении экологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее, в 2025 году, в ходе плановой проверки полигона для захоронения ТБО и первичной сортировки отходов в Богородском районе было выявлено негативное влияние объекта на почву. Экспертиза зафиксировала превышение нормативов по нефтепродуктам, мышьяку, свинцу, нитратам, фосфатам и другим загрязняющим веществам. По итогам инспекции юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

Компания попыталась оспорить постановление в судебном порядке, однако служители закона признали доводы организации несостоятельными. В результате решение надзорного органа оставлено без изменений, и предприятию придется выплатить штраф в полном объеме.

Ранее сообщалось, что дисквалифицирован директор предприятия в Нижегородской области.