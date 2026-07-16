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В Ростовской области выставили на торги долги «Южной Стали»

Долги шахтинской компании на сумму свыше 200 млн рублей выставили на торги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу дебиторскую задолженность ООО «Южная сталь» (Шахты). Информацию опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Организатор — конкурсный управляющий. Представлены права требования на разные суммы, от 1,9 млн до 76,8 млн рублей. Общая сумма пяти лотов — более 200 млн рублей.

Заявки будут принимать с 20 июля до 12 сентября 2026 года. Для участия в торгах заявители должны внести задаток в размере 20% от начальной цены. Величина снижения начальной стоимости для четырех лотов составляет 35%, для одного лота — 50%. Цена на последнем этапе торгов является минимальной ценой.

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