В Ростовской области выставили на торги долги «Южной Стали»

Заявки будут принимать с 20 июля до 12 сентября 2026 года. Для участия в торгах заявители должны внести задаток в размере 20% от начальной цены. Величина снижения начальной стоимости для четырех лотов составляет 35%, для одного лота — 50%. Цена на последнем этапе торгов является минимальной ценой.