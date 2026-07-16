45 жителей Красноярского края за неделю заболели клещевыми инфекциями

Середина лета, но активность клещей в Красноярском крае не снижается. За последние семь дней с жалобами на укусы к медикам обратились 343 жителя, включая 38 детей. Всего с начала сезона пострадали 14 452 человека. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.