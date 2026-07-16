45 жителей Красноярского края за неделю заболели клещевыми инфекциями

Середина лета, но активность клещей в Красноярском крае не снижается. За последние семь дней с жалобами на укусы к медикам обратились 343 жителя, включая 38 детей. Всего с начала сезона пострадали 14 452 человека. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За минувшую неделю диагнозы «клещевая инфекция» подтвердились у 45 человек, из них восемь — дети. Опасность сохраняется: на контрольном маршруте «Столбы» плотность клещей составляет 11 особей на один флаго-километр.
Клещи могут подстерегать не только в лесу, но и дома — их заносят с букетами полевых цветов или домашние питомцы. Специалисты рекомендуют использовать репелленты, осматривать себя и животных после прогулок.
Ранее мы сообщали, что первый в сезоне случай эрлихиоза зафиксировали в Красноярском крае.