Главное об атаках ВСУ на регионы Центральной России за сутки

В Шебекинском округе пострадали шесть человек, из них четверо — в райцентре Шебекино. При взрыве дрона госпитализированы двое подростков: у 13-летней девочки осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Также 18-летняя девушка получила осколочное ранение ягодичной области, лечение продолжит амбулаторно. В результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины зафиксированы осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости. Его состояние тяжелое, он госпитализирован. В селе Максимовка мужчина получил осколочное ранение голени от удара дрона по автомобилю, лечение продолжит амбулаторно. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал машину: водитель госпитализирован с осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ноги.