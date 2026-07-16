Главное об атаках ВСУ на регионы Центральной России за сутки

За прошедшие сутки Украина ударила по 12 регионам Центральной России. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 15 получили ранения. Жертвы и пострадавшие есть не только в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, но и в далекой от зоны боевых действий Ярославской области. В регионах также повреждены дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты.
В райцентре Суземка в результате удара РСЗО «Град» погибли двое и пострадал один мирный житель, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Ранения получила жительница поселка, она госпитализирована. В Суземке повреждены частные дома, трактор и автомобиль. Один дом уничтожен полностью.
В Ярославской области один мужчина погиб и четверо ранены. По данным губернатора региона Михаила Евраева, троим пострадавшим госпитализация не потребовалась, а один останется на стационарном лечении.
Беспилотная опасность в регионе продолжается: идет отражение атак. Губернатор отметил, что только «в первую волну» уничтожены 19 беспилотников. Уже традиционно в таких случаях для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Как сообщил курский губернатор Александр Хинштейн, погиб мирный житель и пострадал еще один. В райцентре Хомутовка при ударе дрона по административному зданию 36-летняя женщина получила тяжелые ранения: спасти ее в больнице не смогли. В Рыльском районе в поселке Учительский при атаке беспилотника 59-летний мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Он госпитализирован.
В пяти районах повреждены частные дома, машины, здание РЭС, а также автозаправка. Кроме того, во Льгове в результате удара по объекту энергетики без электроснабжения оставались около 9700 человек — до конца дня оно было восстановлено.
Всего за сутки сбито 154 беспилотника различного типа. Еще 131 раз била артиллерия, а 13 раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
В Белгородской области пострадали девять мирных жителей, сообщил оперштаб региона.
В Шебекинском округе пострадали шесть человек, из них четверо — в райцентре Шебекино. При взрыве дрона госпитализированы двое подростков: у 13-летней девочки осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Также 18-летняя девушка получила осколочное ранение ягодичной области, лечение продолжит амбулаторно. В результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины зафиксированы осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости. Его состояние тяжелое, он госпитализирован. В селе Максимовка мужчина получил осколочное ранение голени от удара дрона по автомобилю, лечение продолжит амбулаторно. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал машину: водитель госпитализирован с осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ноги.
В хуторе Церковный Белгородского округа от удара БПЛА по автомобилю пострадали двое мужчин. У обоих диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. Лечение они продолжат амбулаторно.
В Грайворонском округе в хуторе Масычево мужчина получил множественные осколочные ранения ног и спины при атаке дрона на автомобиль. Он лечится амбулаторно.
В восьми муниципалитетах Белгородской области повреждены частные и многоквартирные дома, авто, линии электропередачи, газовые трубы, надворные постройки, объекты инфраструктуры, хозпостройка и корпус предприятия, коммерческий и социальный объекты.
Всего ВСУ атаковали десять муниципалитетов с помощью как минимум 258 беспилотников и 55 боеприпасов. Еще девять раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
Как сообщил воронежский губернатор Александр Гусев, в результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждены частный дом и авто. Всего за сутки уничтожены одна высокоскоростная цель и восемь беспилотников в регионе.
По данным Минобороны РФ, с 15 по 16 июля в России было сбито 530 БПЛА самолетного типа, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
По информации властей, в Смоленской области уничтожены девять беспилотников, в Тульской — шесть, в Калужской и Рязанской — по три. Пострадавших и разрушений нет.
Липецкие, орловские и тверские власти о последствиях не сообщали.