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Оформление медсправок для спорта и ГТО упростили в Нижегородской области

Жителям не придется стоять в очередях.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области упростили порядок оформления медицинских справок для спорта и ГТО. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Жители региона старше 18 лет могут получить допуск к занятиям физкультурой, массовому и студенческому спорту, тренировкам, а также сдаче нормативов ГТО по итогам диспансеризации или профилактического осмотра.

Если при обследовании у пациента будет определена 1-я или 2-я группа здоровья, то врач сразу сформирует медицинское заключение о занятиях спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.

Цифровая справка-допуск сразу поступит на «Госуслуги».

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