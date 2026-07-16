Оформление медсправок для спорта и ГТО упростили в Нижегородской области

В Нижегородской области упростили порядок оформления медицинских справок для спорта и ГТО. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Жители региона старше 18 лет могут получить допуск к занятиям физкультурой, массовому и студенческому спорту, тренировкам, а также сдаче нормативов ГТО по итогам диспансеризации или профилактического осмотра.
Если при обследовании у пациента будет определена 1-я или 2-я группа здоровья, то врач сразу сформирует медицинское заключение о занятиях спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона.
Цифровая справка-допуск сразу поступит на «Госуслуги».
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