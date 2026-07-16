В Волгоградской области вспоминают Героя России Александра Колгатина

Указом президента от 12 марта 2000 года Колгатину посмертно присвоили звание Героя России. В Камышине его именем назвали площадь, установили бюст в Парке Победы и памятник на центральной улице. Школа № 12, где он учился, носит имя Героя. Ежегодно в городе проходит фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» в память о Колгатине.