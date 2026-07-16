Названы самые частые причины опозданий россиян на работу

Аналитики компании «Стахановец» установили, какие причины опозданий называют сотрудники и что в действительности стоит за этими объяснениями. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».
В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако лишь 22% из них связаны с объективной транспортной ситуацией. При этом количество жалоб на пробки в пятницу утром на 35% превышает аналогичный показатель вторника, хотя дорожная загруженность в эти дни практически одинакова. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реального положения дел.
В удаленном формате статистика является еще более показательной. Причины технического характера или бытовые обстоятельства, включая проблемы с животными или детьми, составляют более 40% задержек выхода на связь. Вместе с тем системы мониторинга фиксируют: в 7 из 10 случаев сотрудник уже проявлял активность в мессенджерах за час до начала рабочего дня, но не переключался на рабочие задачи. Это свидетельствует о смещении приоритетов или размытии границ между личным и рабочим временем.
Если сотрудник ссылается на пробки три раза в месяц, это может быть следствием транспортного коллапса. Если три раза в неделю — проблема заключается в мотивации или неправильном планировании времени. В удаленном формате единичный сбой оборудования является форс-мажором, а регулярные истории по понедельникам указывают на неготовность психологически входить в рабочий процесс после выходных.
«Наша задача — уйти от эмоциональной оценки опозданий и перевести вопрос в плоскость объективных данных. Мы не рекомендуем штрафовать за каждую задержку, это лечит симптомы, а не причины. Важно анализировать паттерны», — комментирует Карина Остроносова, директор ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт».
Часто сотрудник опаздывает не потому, что безответственен, а потому что не видит смысла приходить раньше или не чувствует вовлеченности.
Вопрос должен звучать не «почему ты опоздал?», а «что мешает тебе начать работу вовремя?». Ответ в большинстве случаев лежит в области культуры управления, а не в пробках.
Для бизнеса важно разделять факт опоздания и продуктивность. Если при задержке на 10 минут эффективность сотрудника выше средней, возможно, его график нуждается в корректировке. Для удаленного формата ключевыми инструментами являются прозрачные правила и техподдержка, а не тотальный контроль, заключают эксперты.