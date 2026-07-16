Названы самые частые причины опозданий россиян на работу

В удаленном формате статистика является еще более показательной. Причины технического характера или бытовые обстоятельства, включая проблемы с животными или детьми, составляют более 40% задержек выхода на связь. Вместе с тем системы мониторинга фиксируют: в 7 из 10 случаев сотрудник уже проявлял активность в мессенджерах за час до начала рабочего дня, но не переключался на рабочие задачи. Это свидетельствует о смещении приоритетов или размытии границ между личным и рабочим временем.