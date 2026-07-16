Суд подтвердил нарушения земельных требований на нижегородском полигоне ТКО

В 2025 году Росприроднадзор провёл плановую проверку полигона, где осуществляется захоронение твёрдых бытовых отходов и их первичная сортировка. Проверка показала, что деятельность полигона негативно влияет на почву. В пробах были обнаружены превышения по ряду загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктам, мышьяку, свинцу, нитратам, фосфатам и другим веществам.