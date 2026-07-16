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Суд подтвердил нарушения земельных требований на нижегородском полигоне ТКО

Проверка показала, что деятельность полигона негативно влияет на почву.

Канавинский районный суд подтвердил, что компания ООО «ОРБ Нижний» нарушила требования земельного законодательства при работе полигона ТКО в Богородском районе Нижегородской области.

Суд поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Ранее ведомство привлекло компанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — за невыполнение обязательных мер по улучшению состояния земель, защите почвы и предотвращению её загрязнения.

В 2025 году Росприроднадзор провёл плановую проверку полигона, где осуществляется захоронение твёрдых бытовых отходов и их первичная сортировка. Проверка показала, что деятельность полигона негативно влияет на почву. В пробах были обнаружены превышения по ряду загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктам, мышьяку, свинцу, нитратам, фосфатам и другим веществам.

По итогам проверки в отношении ООО «ОРБ Нижний», которое эксплуатирует полигон, было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Компания попыталась оспорить это решение в суде, однако суд признал доводы предприятия несостоятельными. Было установлено, что организация действительно нарушила требования Земельного кодекса РФ, и привлечение к ответственности является законным.

В результате суд оставил постановление Росприроднадзора в силе. Размер штрафа, назначенного ООО «ОРБ Нижний», составил 200 тысяч рублей.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ОРБ Нижний» нанес ущерб почвам в размере более 2 млн рублей в Богородском округе.