Суд подтвердил нарушения земельных требований на нижегородском полигоне ТКО

Канавинский районный суд подтвердил, что компания ООО «ОРБ Нижний» нарушила требования земельного законодательства при работе полигона ТКО в Богородском районе Нижегородской области.
Суд поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Ранее ведомство привлекло компанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — за невыполнение обязательных мер по улучшению состояния земель, защите почвы и предотвращению её загрязнения.
В 2025 году Росприроднадзор провёл плановую проверку полигона, где осуществляется захоронение твёрдых бытовых отходов и их первичная сортировка. Проверка показала, что деятельность полигона негативно влияет на почву. В пробах были обнаружены превышения по ряду загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктам, мышьяку, свинцу, нитратам, фосфатам и другим веществам.
По итогам проверки в отношении ООО «ОРБ Нижний», которое эксплуатирует полигон, было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.
Компания попыталась оспорить это решение в суде, однако суд признал доводы предприятия несостоятельными. Было установлено, что организация действительно нарушила требования Земельного кодекса РФ, и привлечение к ответственности является законным.
В результате суд оставил постановление Росприроднадзора в силе. Размер штрафа, назначенного ООО «ОРБ Нижний», составил 200 тысяч рублей.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ОРБ Нижний» нанес ущерб почвам в размере более 2 млн рублей в Богородском округе.