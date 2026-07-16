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Хабаровские врачи провели ювелирную работу по удалению опухоли

Пациентка поступила в Краевую больницу № 1 с жалобами на сильные головные боли и онемения в области скул и висков. МРТ выявила объемную опухоль, которая требовала хирургического вмешательства. Удалять новообразование решили эндоскопическим методом — без внешних разрезов, через рот. Действовать пришлось предельно аккуратно, чтобы не задеть сосуды и артерии. В итоге опухоль была безопасно удалена, а.

Пациентка поступила в Краевую больницу № 1 с жалобами на сильные головные боли и онемения в области скул и висков. МРТ выявила объемную опухоль, которая требовала хирургического вмешательства. Удалять новообразование решили эндоскопическим методом — без внешних разрезов, через рот. Действовать пришлось предельно аккуратно, чтобы не задеть сосуды и артерии. В итоге опухоль была безопасно удалена, а пациентка сохранила функции глотания и речи.