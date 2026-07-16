«Хабаровские театральные встречи» ждут заявки от детских коллективов

На конкурс до 5 октября можно подать спектакли всех жанров продолжительностью не более одного часа. При соблюдении требований к драматургическому материалу в постановке могут участвовать взрослые исполнители. Заявки направляют по электронной почте: teatr.knotok@mail.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 63.