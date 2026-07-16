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«Хабаровские театральные встречи» ждут заявки от детских коллективов

Приём заявок на фестиваль продлится до 5 октября 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на IX фестиваль «Хабаровские театральные встречи». К участию приглашают детские театральные коллективы с юными талантами в возрасте не старше 14 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На конкурс до 5 октября можно подать спектакли всех жанров продолжительностью не более одного часа. При соблюдении требований к драматургическому материалу в постановке могут участвовать взрослые исполнители. Заявки направляют по электронной почте: teatr.knotok@mail.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 63.

В анкете необходимо наличие согласия на обработку персональных данных, видеозаписи спектакля, афиши и программы спектакля в электронном виде, а также краткой информации о коллективе.

Межрегиональный фестиваль детских любительских театров пройдет в Хабаровске в период с 31 октября по 1 ноября 2026 года. «Хабаровские театральные встречи» посвятят 130-летию со дня рождения выдающегося драматурга Евгения Шварца и 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

— Фестиваль направлен на популяризацию театрального творчества, выявление лучших режиссеров и актеров среди детских любительских театров, повышение исполнительского мастерства и формирование высокохудожественного репертуара, — отметили в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры.

Конкурс состоится в три этапа. В первый тур, который пройдет с 5 по 12 октября, жюри познакомится с присланными постановками и определит финалистов. Заслуженные деятели культуры оценят оригинальность режиссерского замысла работ, исполнительское мастерство, сценическую культуру, драматургию и взаимосвязь музыкального и театрального образов.

Второй этап пройдет очно в краевой столице 31 октября. В рамках программы участники, прошедшие первый тур, покажут свои спектакли на сцене. Кроме того, в этот день запланированы различные мастер-классы и творческие лаборатории для руководителей любительских театров.

Подведение итогов и церемония награждения состоятся в третьем туре.