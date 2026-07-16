За неделю клещи покусали более 340 жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в медицинские учреждения края после присасывания клещей обратились 343 человека, в том числе 38 детей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона число пострадавших достигло 14 452 человек.
За минувшую неделю клещевыми инфекциями заболели 45 жителей края, среди них восемь детей.
Специалисты отмечают, что опасность укусов сохраняется. На контрольном маршруте в национальном парке «Красноярские Столбы» численность клещей составляет 11 особей на один флаго-километр.
В Роспотребнадзоре напоминают, что клещей можно встретить не только в лесу. Они могут попасть в дом с букетами полевых цветов или на шерсти домашних животных. Жителей просят соблюдать меры профилактики и внимательно осматривать себя после прогулок.