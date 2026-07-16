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Татарстанцев призвали не запасаться бензином в канистрах

Закупать бензин в канистры из-за опасений дефицита не нужно, поскольку топливо остается доступным, сообщает «Татар-информ» мнение эксперта топливного рынка Анастасии Буниной.

Источник: МК.RU Казань

Не нужны канистры: если топливо есть — оно никуда не денется, а хранение бензина в домах не просто неудобно, а небезопасно. Большинство живут в квартирах, и где хранить его: если на балконе, то будет запах. И конечно же, это совсем небезопасно, напоминает эксперт.

Перебои с поставками связаны, по ее мнению, не с отсутствием топлива, а с ажиотажным спросом. Как только люди перестанут создавать искусственный ажиотаж, на рынке ситуация стабилизируется.

Ранее Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином.