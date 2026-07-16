Татарстанцев призвали не запасаться бензином в канистрах

Не нужны канистры: если топливо есть — оно никуда не денется, а хранение бензина в домах не просто неудобно, а небезопасно. Большинство живут в квартирах, и где хранить его: если на балконе, то будет запах. И конечно же, это совсем небезопасно, напоминает эксперт.