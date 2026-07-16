«Минус 8 кг ценой почек»: врач из Владивостока — о страшных последствиях диеты на мочегонных

В погоне за стройной фигурой 21-летняя жительница Владивостока едва не лишилась почек. Больше года она принимала до семи мочегонных таблеток в день, пытаясь сбросить лишний вес. Результат — минус 8 килограммов за год, которые обернулись серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом случае рассказала врач-нефролог Владивостокской клинической больницы № 2 Анна Ракитова, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Девушка осознала, что это расстройство пищевого поведения, и попыталась отказаться от таблеток самостоятельно. Но организм уже дал сбой: давление падало до 70/50, калий снизился до критических значений, мочевая кислота то повышалась, то падала. Хорошо, что она пришла вовремя. Мы скорректировали схему отмены и направили к психотерапевту», — говорит врач.
Бесконтрольный прием диуретиков, предупреждает нефролог, приводит к тяжелым последствиям. Внешне человек быстро стареет: кожа становится сухой, появляются запавшие глазницы. Но главный удар приходится на почки — сначала нарушается их фильтрационная функция, затем развивается хроническая болезнь, а в финале — пожизненный гемодиализ 3−4 раза в неделю. Это состояние уже необратимо.
Врач подчёркивает, что отмена мочегонных должна проходить строго под медицинским контролем — резкий отказ от препаратов так же опасен, как и передозировка. Кроме того, обязательна работа с психотерапевтом, поскольку причина проблемы кроется не в физиологии, а в нарушении пищевого поведения.
«Девушка из этой истории успела. Но каждый день мы видим тех, кому уже не повезло. Их финал — не стройная фигура, а аппарат “искусственная почка” и годы в очереди на трансплантацию», — резюмирует Анна Ракитова.
Напомним, что весной прошлого года во Владивостоке обычный спортивный спор обернулся серьёзными проблемами со здоровьем. Молодой человек принял вызов выполнить 2000 приседаний, не подозревая, какие последствия это повлечёт. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, парень обратился за медицинской помощью в Тысячекоечную больницу. Врачи направили его на обследование в отделение нефрологии, где анализы выявили резкое повышение уровня креатинина и мочевины, что свидетельствовало о серьёзных нарушениях в работе почек.