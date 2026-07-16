«Минус 8 кг ценой почек»: врач из Владивостока — о страшных последствиях диеты на мочегонных

Напомним, что весной прошлого года во Владивостоке обычный спортивный спор обернулся серьёзными проблемами со здоровьем. Молодой человек принял вызов выполнить 2000 приседаний, не подозревая, какие последствия это повлечёт. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, парень обратился за медицинской помощью в Тысячекоечную больницу. Врачи направили его на обследование в отделение нефрологии, где анализы выявили резкое повышение уровня креатинина и мочевины, что свидетельствовало о серьёзных нарушениях в работе почек.