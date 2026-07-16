Отпуск в деревне: Теремок из Флёново, 160 памятников в Тальцах и ферма в Мувыре

Многие российские деревни и села сохранили национальные традиции и обычаи. Здесь тесно переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Национальный туристический портал Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», собрал информацию об укромных уголках нашей страны, куда точно захочется вернуться. Вот лишь некоторые интересные адреса.
От матрешки до храма.
В 18 километрах к югу от Смоленска, в деревне Флёново, находится бывшая усадьба Тенишевых — Талашкино. Здесь на рубеже XIX-XX веков меценат, коллекционер и художник Мария Тенишева создала художественный центр, получивший европейскую известность.
В Талашкино работали Илья Репин, Михаил Врубель, Игорь Стравинский, бывал Федор Шаляпин.
Главная достопримечательность — «теремок»: деревянный домик, украшенный резьбой по мотивам русских былин. Он был построен в 1901 году по проекту Сергея Малютина, который прославился сначала как автор русской матрешки, а затем как выдающийся православный архитектор.
Не меньший интерес вызывает храм Святого Духа. В нем сохранилась росписи, созданные по проекту Николая Рериха.
Здесь ждут всех.
В поселке Тальцы (Иркутская область) находится архитектурно-этнографический музей. На его территории более 160 памятников деревянного зодчества, привезенных из разных уголков Сибири. Среди уникальных образцов — Спасская проезжая башня 1667 года и Казанская церковь 1679 года.
В музее «Тальцы» — три этнокультурных пространства с традиционными постройками коренных народов Сибири — бурят, эвенков, тофов. Здесь можно увидеть старинные жилища, водяные мельницы, пасеки, стойбища, мастерские, кузницы и трактиры. Посетить музей могут все желающие, в том числе люди с инвалидностью, для которых созданы все необходимые условия — от специальных тротуаров до небольших эскалаторов.
Клубника в тумане.
В девяти километрах от Костромы клубнику выращивают круглый год. В деревне Лежнево возведены современные теплицы с современными системами полива, отопления и туманообразования, которыми управляет искусственный интеллект.
Выращивают здесь не только клубнику, но и клюкву, голубику и княженику (подвид малины с привкусом ананаса).
Сюда можно сходить на экскурсию: вам покажут умные теплицы, расскажут, как возникла идея такого хозяйства и с какими трудностями столкнулись владельцы. Все экскурсии заканчиваются чаепитием с блинами и клубничным вареньем. При ферме есть кафе с местной продукцией в меню: клубничная пастила, трюфели, мороженое, ирис, маршмеллоу, снеки из клубники (фрипсы). Есть и подарочные наборы, а начинающие фермеры могут приобрести рассаду и удобрения.
Здесь был Пушкин.
В Нижегородской области, в нескольких километрах от Болдина, в селе Львовка, находится барский дом усадьбы Пушкиных. Здесь разместился музей литературных героев «Повестей Белкина».
Интерьеры воссоздают мир пушкинских персонажей — от кабинета графа с армейским пистолетом из «Выстрела» до девичьей комнаты с парижскими журналами мод и флаконами духов — Лизы Муромской из «Барышни-крестьянки».
Вторая жизнь Мувыра.
Удмуртская Республика, деревня Мувыр. Она перестала существовать в 1981 году, но благодаря усилиям местного жителя Александра Корепанова ее возродили спустя 30 лет. Сейчас Мувыр — отличное место для любителей агротуризма.
В деревне работает молочная ферма и мини-завод по переработке сельхозпродукции. Летом туристы могут прокатиться на лодке по реке Лоза, пройти по подвесному мосту, закупиться фермерскими продуктами.
Со смотровой площадки на высоком берегу открываются красивые виды. Есть места для активного отдыха и детского досуга, пешеходная экотропа. Остановиться можно в домиках с баней. В кафе предлагают национальные блюда.
Справка «РГ».
Больше идей для поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф.
Он развивается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Его цель — обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов туристических поездок по родной стране ежегодно, увеличить долю туристской отрасли в ВВП до пяти процентов.