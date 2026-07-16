Отпуск в деревне: Теремок из Флёново, 160 памятников в Тальцах и ферма в Мувыре

Сюда можно сходить на экскурсию: вам покажут умные теплицы, расскажут, как возникла идея такого хозяйства и с какими трудностями столкнулись владельцы. Все экскурсии заканчиваются чаепитием с блинами и клубничным вареньем. При ферме есть кафе с местной продукцией в меню: клубничная пастила, трюфели, мороженое, ирис, маршмеллоу, снеки из клубники (фрипсы). Есть и подарочные наборы, а начинающие фермеры могут приобрести рассаду и удобрения.