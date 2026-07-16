В Хабаровске перинатальный центр получил современное оборудование

«Главное преимущество новых аппаратов — мобильность. Их можно использовать в том числе и при транспортировке пациентов — в машине или вертолете, это позволяет нашим выездным бригадам всегда быть готовыми к чрезвычайной ситуации в пути», — отметили в перинатальном центре.