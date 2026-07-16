В Хабаровске перинатальный центр получил современное оборудование

Перинатальный центр имени Г. С. Постола в Хабаровске в этом году получил новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Так, учреждение оснастили современными дефибрилляторами-мониторами. Аппараты одинаково эффективны для оказания экстренной помощи пациентам разных возрастов, в том числе недоношенным младенцам. Технику установили в детском и взрослом отделениях реанимации, а также в родовом блоке.
«Главное преимущество новых аппаратов — мобильность. Их можно использовать в том числе и при транспортировке пациентов — в машине или вертолете, это позволяет нашим выездным бригадам всегда быть готовыми к чрезвычайной ситуации в пути», — отметили в перинатальном центре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.