III Дальневосточная кинопремия пройдёт в Хабаровске осенью

Программа мероприятия включает конкурсную, деловую и образовательную части, локейшн туры по краю и церемонию награждения с участием ведущих представителей киноиндустрии. В 2026 году введена новая номинация — «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». Заявки на участие принимаются с 23 мая по 22 августа 2026 года; к рассмотрению допускаются игровые, документальные, анимационные, многосерийные и короткометражные картины, произведённые на территории ДФО либо Арктической зоны РФ.