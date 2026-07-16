В Хабаровске подростки украли питбайк, но не смогли его завести

В Хабаровске двое подростков оказались фигурантами уголовного дела после ночной истории с чужим питбайком, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Вернуть мотоцикл владельцу удалось благодаря сотрудникам полиции.
Как установили правоохранители, 61-летний? (нет, тут лучше убрать — в релизе возраст владельца не указан) житель Хабаровска оставил питбайк возле дома на улице Ленинградской после рабочей смены. Мужчина не стал пристёгивать транспорт противоугонным тросом, а утром обнаружил, что мотоцикл исчез.
Подозреваемых сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску нашли быстро. Ими оказались двое 16-летних жителей Центрального района города.
По предварительным данным, подростки забрали питбайк ночью, но завести двигатель им не удалось. Тогда они прикатили мотоцикл во двор дома в переулке Засыпном, где проживал один из них.
Полицейские изъяли похищенный транспорт и вернули его владельцу. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, на родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.