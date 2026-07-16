В Хабаровске подростки украли питбайк, но не смогли его завести

Как установили правоохранители, 61-летний? (нет, тут лучше убрать — в релизе возраст владельца не указан) житель Хабаровска оставил питбайк возле дома на улице Ленинградской после рабочей смены. Мужчина не стал пристёгивать транспорт противоугонным тросом, а утром обнаружил, что мотоцикл исчез.