Перспективы восстановления ОКН обсудили в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, участниками встречи стали владельцы таких ценных зданий, как «Дом В. М. Рукавишникова» (Большая Печерская, 21), «Дом П. Я. Ильиной» (Минина, 21), «Дом А. Маклакова» (Павлово, Нижегородская, 12) «Дом, где в 1917 году находился социал-демократический клуб и который часто посещал Аркадий Гайдар» (Арзамас, Карла Маркса, 38) и других.