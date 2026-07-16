Перспективы восстановления ОКН обсудили в Нижнем Новгороде

«Нижегородский бизнес ответственно подходит к сохранению памятников архитектуры. Только в 2026 году инвесторы уже приобрели у “Регнедвижимости” 13 зданий, представляющих историческую ценность», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе заседания Клуба владельцев исторической недвижимости, которое состоялось в культурном центре «Короленко, 18» в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, участниками встречи стали владельцы таких ценных зданий, как «Дом В. М. Рукавишникова» (Большая Печерская, 21), «Дом П. Я. Ильиной» (Минина, 21), «Дом А. Маклакова» (Павлово, Нижегородская, 12) «Дом, где в 1917 году находился социал-демократический клуб и который часто посещал Аркадий Гайдар» (Арзамас, Карла Маркса, 38) и других.
«Инвестиции в ОКН — это не про окупаемость, — заявил зампредседателя правительства Нижегородской области Артур Батурский. — Это про вклад в любимые города, про создание “места мечты”. Очень вдохновляет история семьи Виталия Борщевского и Марины Степановой — солистки Нижегородского камерного музыкального театра. Они восстанавливают дом на улице Студеной, 14/32 в Нижнем Новгороде и хотят создать там музыкальный салон-галерею».
Участники заседания рассказали и о проектах, которые уже удалось воплотить в жизнь. Среди них — восстановленный дом по улице Алексеевской, 33. Теперь здесь открылся бутик отель «Усадьба Евдокии Ермолаевой», первый в Нижегородской области проект редевелопмента ОКН под гостиницу.
«Мы хотим, чтобы приспособление ОКН под современную экономику стало в Нижегородской области трендом инвестирования, — подчеркнул председатель Клуба — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. — В регионе действуют хорошие меры поддержки для тех, кто занимается восстановлением объектов культурного наследия. Среди членов “Деловой России” — большое количество инвесторов. Так, готовится к открытию комплекс на улице Сергиевской, 15 с уникальными дубовыми дверями. Отрадно, что удается сохранить самобытный облик Нижнего Новгорода».
Артур Батурский добавил, что президент РР Владимир Путин на ПМЭФ-2026 отметил успешную работу Нижегородской области с ОКН. Нижегородская область является пилотным регионом по реализации проекта вовлечения ОКН в хозоборот, реализуемого Министерством культуры России и АО «ДОМ.РФ».
«Инвесторы делают ставку на развитие бизнеса в контексте наследия и все чаще выбирают дома с историей», — считает гендиректор АНО «АСИРИС» Екатерина Крюнас. «Города получают приведенные в порядок дома с историей, которые ранее годами стояли заброшенные, инвесторы — возможность приспособить обновленные здания под современное коммерческое использование», — заключил гендиректор КП НО «Регнедвижимость» Андрей Лачугин.
Все предложения и вопросы участников заседания будут проработаны в рамках дальнейшей деятельности клуба.
Ранее два старинных дома-близнеца в центре Саратова признали памятниками, пишет «СарИнформ».