Почти 500 бегунов соберутся на полумарафон под Омском

Спортивное событие развернётся на стадионе «Факел» в рабочем посёлке Шербакуль. Организаторы подготовили трассы на выбор: символические 3 километра для тех, кто только начинает свой путь в беге, и классические 21,1 километра для более опытных атлетов. Кроме того, в программе предусмотрены семейная эстафета 3×400 метров и специальные забеги для самых маленьких дошкольников.