Почти 500 бегунов соберутся на полумарафон под Омском

В Шербакульском районе Омской области 18 июля пройдёт традиционный полумарафон, который соберёт около полутысячи любителей бега из разных уголков региона. Об этом сообщили в министерстве спорта Омской области.
Спортивное событие развернётся на стадионе «Факел» в рабочем посёлке Шербакуль. Организаторы подготовили трассы на выбор: символические 3 километра для тех, кто только начинает свой путь в беге, и классические 21,1 километра для более опытных атлетов. Кроме того, в программе предусмотрены семейная эстафета 3×400 метров и специальные забеги для самых маленьких дошкольников.
Торжественное открытие соревнований назначено на 9:45, а массовый старт прозвучит ровно в 10:00. Всего организаторы рассчитывают принять до 500 участников, для которых главным призом станут не только медали, но и яркие эмоции от командного духа.
Ранее мы рассказывали, что в Омске в эти выходные готовятся провести Сибирский международный марафон, где из-за благоустройства Омской крепости трасса главной дистанции в этом году будет изменена на четырёхкруговую. Таким образом, предстоящие выходные обещают стать настоящим праздником для всех поклонников бега в регионе.