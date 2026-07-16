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Казахстанский лесник запечатлел эффектный момент охоты ненасытной ящерицы

Сотрудники одного из самых молодых национальных парков Казахстана — «Тарбагатай» — смогли заснять удачный момент охоты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Государственному инспектору Урджарского лесничества Екатерине Гергенрейдер удалось запечатлеть, как зеленая ящерица поймала саранчу и поедает свою добычу.

В кадре видно: несмотря на то, что саранча еще сопротивляется, шансов на спасение у нее уже нет.

Стоит отметить, что ящерицы — важные помощники природы.

Основу их рациона составляют различные насекомые: саранча, кузнечики, жуки, гусеницы и другие беспозвоночные. Поедая их, они естественным образом регулируют численность насекомых и помогают поддерживать природное равновесие.

Немного ранее специалисты Коргалжынского государственного природного заповедника опубликовали занимательную публикацию, объяснив, что такое перекати-поле и какое растение его образует.