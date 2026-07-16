В здании омской «Пушкинки» выявили несоответствие нормам пожарной безопасности

В частности, специалисты предлагают демонтировать 18 действующих пожарных датчиков, так как они смонтированы «в местах, не соответствующих нормам и требованиям». Кроме того, заявляется, что действующие кабельные трассы «имеют моральное и физическое устаревание, растрескивание и разрушение изоляции в локальных местах», запрошен монтаж новых. Также констатируется нерабочее состояние всех световых и звуковых оповещателей.