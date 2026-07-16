В здании омской «Пушкинки» выявили несоответствие нормам пожарной безопасности

В здании омской библиотеки имени Пушкина обнаружился ряд проблем в области пожарной безопасности, об этом свидетельствует подготовленный акт, содержащий перечень дефектов, составленный «в интересах» проведения капремонта.
В частности, специалисты предлагают демонтировать 18 действующих пожарных датчиков, так как они смонтированы «в местах, не соответствующих нормам и требованиям». Кроме того, заявляется, что действующие кабельные трассы «имеют моральное и физическое устаревание, растрескивание и разрушение изоляции в локальных местах», запрошен монтаж новых. Также констатируется нерабочее состояние всех световых и звуковых оповещателей.
Для исправления этих и иных проблем (включая установку одностворчатых оконных блоков, прокладку внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления и канализационных труб, монтаж новых светодиодных светильников) по итогам конкурсной процедуры привлечено московское ООО «Москоммерцнедвижимость-Регионы» омского предпринимателя Владимира Толмачева. Весь комплекс работ необходимо выполнить к 12 октября 2026 года, он обойдется примерно в 14,69 миллиона рублей.